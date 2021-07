Incidente sul Garda | procuratore | valutiamo naufragio colposo

(Di lunedì 5 luglio 2021) "La Procura di Brescia riteneva di dovere impegnarsi e fare quello che era giusto fare per onorare questi due splendidi ragazzi. Abbiamo attivato una procedura internazionale che oggi si è conclusa". ...

Lo ha detto il procuratore capo Francesco Prete parlando dell'arresto del turista 52enne che guidava il motoscafo cheGarda ha travolto e ucciso Umberto Garzarella e Greta Nedrotti. "È accusato ...Per fortuna nell'non si sono registrati feriti ) ) - - > Genova. Poco prima delle 12, ...luogo dell'evento il traffico attualmente circola su due corsie e si registrano 4 km di coda tra ...MILANO, 05 LUG - Due idroambulanze del Comitato di Bergamo Hinterland sono state danneggiate, tanto da essere rese inservibili la notte scorsa al Porto Ponecla di Predore, in provincia di Bergamo. Lo ...BRESCIA, 05 LUG - "La Procura di Brescia riteneva di dovere impegnarsi e fare quello che era giusto fare per onorare questi due splendidi ragazzi. Abbiamo attivato una procedura internazionale che ogg ...