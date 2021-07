In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Luglio: Guerre stellari, ecco i due fronti su cui si litiga ancora (Di lunedì 5 luglio 2021) Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il Delinquente della Repubblica. “Berlusconi in campo per il Colle: mi do il 10-15% di possibilità” (Francesco Verderami, Corriere della sera, 3.7). Se vota tutta la famiglia Mubarak, è fatta. La Storia siamo loro. “Nessuna alleanza obbligata, vedremo l’evoluzione 5Stelle. Concorrenza di Conte? Se penso alla nostra storia, non ci spaventa” (Irene Tinagli, vicesegretaria Pd, Reportage – L’altro volto del Cile Rivoluzione a Santiago: la sindaca è comunista Irací Hassler Jacob – Femminista e militante, 30 anni, ha giurato il 28 giugno; ha dovuto confrontarsi con i pregiudizi del suo partito ma ha costruito un programma sulle esigenze ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il Delinquente della Repubblica. “Berlusconi in campo per il Colle: mi do il 10-15% di possibilità” (Francesco Verderami, Corriere della sera, 3.7). Se vota tutta la famiglia Mubarak, è fatta. La Storia siamo loro. “Nessuna alleanza obbligata, vedremo l’evoluzione 5Stelle. Concorrenza di Conte? Se penso alla nostra storia, non ci spaventa” (Irene Tinagli, vicesegretaria Pd, Reportage – L’altro volto del Cile Rivoluzione a Santiago: la sindaca è comunista Irací Hassler Jacob – Femminista e militante, 30 anni, ha giurato il 28 giugno; ha dovuto confrontarsi con i pregiudizi del suo partito ma ha costruito un programma sulle esigenze ...

Advertising

fattoquotidiano : 50 anni fa l'addio al Dionisio del rock. Sul #FattoQuotidiano di oggi il ritratto di Jim Morrison - fattoquotidiano : Quando “dentista” equivaleva a denaro contanti. Quando l’orologio sul polsino della camicia chiamava subito la erre… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio: Salvini abbracciava i torturatori: “Grazie” - Europeo91785337 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Luglio: Guerre stellari, ecco i due fronti su cui si litiga ancora - liviocolombo1 : RT @petergomezblog: Questo è il mio punto di vista sul #cashback. Per me #Draghi sbaglia perché con la sua decisione non incentiva più la m… -