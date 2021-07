Il prezzo di Ether sale in vista dell’hard fork ‘Londra’ (Di lunedì 5 luglio 2021) ETH ha guadagnato l’11% nel fine settimana grazie all’aggiornamento ‘Londra’ distribuito il mese scorso sulla testnet Ropsten Il prezzo di Ether (ETH) è salito del +11% lo scorso fine settimana arrivando a toccare il massimo a due settimane di 2.396 dollari. La criptovaluta nel corso dell’ultima settimana ha invece guadagnato il +17%. Una probabile spinta è stata data dall’aggiornamento di nome ‘Londra’. Quest’ultimo è un hard fork che segue di un paio di mesi l’hard fork ‘Berlino’ avvenuto in aprile, il quale è servito a regolare i prezzi del gas in attesa dell’aggiornamento Londra. Il ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 5 luglio 2021) ETH ha guadagnato l’11% nel fine settimana grazie all’aggiornamentodistribuito il mese scorso sulla testnet Ropsten Ildi(ETH) è salito del +11% lo scorso fine settimana arrivando a toccare il massimo a due settimane di 2.396 dollari. La criptovaluta nel corso dell’ultima settimana ha invece guadagnato il +17%. Una probabile spinta è stata data dall’aggiornamento di nome. Quest’ultimo è un hardche segue di un paio di mesi l’hard‘Berlino’ avvenuto in aprile, il quale è servito a regolare i prezzi del gas in attesa dell’aggiornamento Londra. Il ...

