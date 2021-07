Il Pd non tratta coi due Mattei: «Stop ai balletti, IV ora decida» (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Pd non tratta con la coppia dei due Mattei, Salvini e Renzi, sulla legge Zan. Vuole vedere il bluff. La mossa dell’ex rottamatore per coinvolgere il leghista in una trattativa amputando il testo uscito dalla Camera viene derubricata a puro balletto politico. «Basta schermaglie e tatticismi. Da martedì si fa sul serio, è il momento della verità e della responsabilità di una intera classe dirigente», il ragionamento che viene fatto al Nazareno. IERI LETTA HA RIUNITO un gruppo ristretto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Pd noncon la coppia dei due, Salvini e Renzi, sulla legge Zan. Vuole vedere il bluff. La mossa dell’ex rottamatore per coinvolgere il leghista in unativa amputando il testo uscito dalla Camera viene derubricata a puro balletto politico. «Basta schermaglie e tatticismi. Da martedì si fa sul serio, è il momento della verità e della responsabilità di una intera classe dirigente», il ragionamento che viene fatto al Nazareno. IERI LETTA HA RIUNITO un gruppo ristretto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

