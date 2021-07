Green pass | quando serve e come funziona | tutte le regole per viaggiare

Advertising

heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - fattoquotidiano : Green pass e vaccini falsi in vendita nel dark web: la Finanza sequestra 10 canali Telegram - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - BuDuS_it : Traffico di vaccini e Green Pass sul dark web - gael99 : RT @heather_parisi: L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

... in treno o in traghetto?, come funziona La Certificazione verde Covid - 19 può essere utilizzata nel nostro Paese per partecipare a eventi pubblici e feste conseguenti alle cerimonie ...Sono passati pochi giorni dal momento in cui, l' 1 luglio scorso, ilha iniziato ad aver validità su tutto il territorio dell'Unione Europea, in Svizzera e nei Paesi See , e già si torna a parlare del certificato verde , questa volta non certo per dei ...(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "A seguito della diffusione della variante Delta, la comunità scientifica sta facendo valutazioni per capire se è opportuno, anche nel nostro paese, prevedere la validità del G ...I timori per la variante Delta potrebbero costringere il Governo ad alcuni cambiamenti sul fronte Green pass. In Italia è attualmente valido dopo 15 giorni dalla somministrazione della ...