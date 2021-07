Green pass, i requisiti d’ingresso per i vaccinati all’estero (Di lunedì 5 luglio 2021) Si attende il regolamento europeo di luglio per chiarire i numerosi dubbi. I Paesi non hanno fatto accordi per riconoscersi le vaccinazioni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 5 luglio 2021) Si attende il regolamento europeo di luglio per chiarire i numerosi dubbi. I Paesi non hanno fatto accordi per riconoscersi le vaccinazioni

Advertising

heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - fattoquotidiano : Green pass e vaccini falsi in vendita nel dark web: la Finanza sequestra 10 canali Telegram - TuttoQuaNews : RT @repubblica: I guariti dal Covid ancora senza Green pass, come ottenere la certificazione verde per viaggiare - 29luglio1971 : RT @rej_panta: Il magistrato Giorgianni, vi ricordo ha già denunciato il governo all’ AJA per crimini contro l’ umanità (lockdown), ha diff… -