Giusy Vitale: chi è la pentita arrestata per traffico di droga nell’operazione Gordio (Di lunedì 5 luglio 2021) I carabinieri del Comando provinciale di Palermo e la Direzione Investigativa Antimafia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, reati in materia di armi, estorsione e corruzione. Sono 63 le persone portate in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 4 sottoposte a obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Tra questi c’è anche Giusy Vitale, sorella dei capi del mandamento mafioso di Partinico Leonardo e Vito e poi passata alla guida ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) I carabinieri del Comando provinciale di Palermo e la Direzione Investigativa Antimafia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata aldi, reati in materia di armi, estorsione e corruzione. Sono 63 le persone portate in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 4 sottoposte a obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Tra questi c’è anche, sorella dei capi del mandamento mafioso di Partinico Leonardo e Vito e poi passata alla guida ...

Advertising

AlessioRib : Smantellata 'centrale” della droga in Sicilia: fra gli 81 arrestati in tutta Italia c’è anche la pentita Giusy Vita… - Agenzia_Ansa : Blitz di carabinieri e Dia nel Palermitano, emesse 85 misure cautelari. Tra gli arrestati anche la collaboratrice d… - Agenzia_Dire : Giusy Vitale non si era mai veramente dissociata dalla mafia. - angiuoniluigi : RT @Corriere: Smantellata “centrale” della droga in Sicilia: fra gli 81 arrestati in tutta Italia ... - zazoomblog : Mafia Partinico: colpo ai boss Fardazza. Arrestata collaboratrice giustizia Giusy Vitale - #Mafia #Partinico:… -