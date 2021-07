Figliuolo “Sui vaccini nessun ritardo | ora andare spediti”

(Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se confrontiamo luglio con giugno c'è una flessione del 5% deiPzifer e Moderna, non parlerei di ritardi. Tra luglio e settembre avremo un approvvigionamento di circa 45,5 milioni di dosi di questi, che sono i più usati. A luglio è prevista la disponibilità di circa 14,5 milioni di dosi, rispettivamente 12,1 milioni di Pfizer e 2,4 di Moderna, che assicureranno anche le vaccinazioni eterologhe, per gli under 60 che hanno fatto come prima dose il vaccino AstraZeneca”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il commissario all'emergenza Covid-19 Francesco Paolo, replicando ai governatori ...

insiste sugli over 60 che non si sono ancora vaccinati: "I risultati sono sotto gli occhi di tutti, per gli over 60: a fronte di una platea di 18,1 milioni di persone, 2,5 milioni non hanno ancora vaccinato". Figliuolo ha inoltre sottolineato l'effetto delle nuove varianti sui contagi, le imprevedibili conseguenze delle riaperture.