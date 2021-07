Calcio:Napoli; per Mertens intervento stabilizzazione spalla (Di lunedì 5 luglio 2021) Dries Mertens oggi si è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. L'attaccante belga del Napoli è stato operato dal dottor Declercq e sotto la supervisione del ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Driesoggi si è sottoposto in Belgio a undidellasinistra. L'attaccante belga delè stato operato dal dottor Declercq e sotto la supervisione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Napoli, Spalletti perde un big in vista del ritiro Come spiega il comunicato apparso sul sito del Napoli: Una decisione necessaria per farsi poi trovare pronto all'effettivo inizio del campionato, ma che costringerà Ciro Mertens a saltare gran parte ...

Calcio:Napoli; per Mertens intervento stabilizzazione spalla Dries Mertens oggi si è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. L'attaccante belga del Napoli è stato operato dal dottor Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico, medico del club azzurro. Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2 - 3 settimane e poi inizierà il percorso ...

Calcio, Serie A, Napoli, De Laurentiis: "Insigne? Se vuole girare l'Europa, sarà una decisione sua" "Insigne? E' un prodotto del vivaio, se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l'Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra". Così il Presid ...

