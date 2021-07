Blackstone-Rcs, c’è un pezzo della Milano bene che gioisce per i guai di Cairo (Di lunedì 5 luglio 2021) C’è un pezzo della Milano bene, o meglio dei poteri forti, che ha gioito al verdetto del collegio arbitrale sulla vicenda Blackstone-Rcs che ha di fatto respinto le accuse di Urbano Cairo sulla tentata usura del fondo Usa nella compravendita del palazzo di via Solferino, sede storica del Corriere della Sera. Sono quegli stessi poteri forti che non hanno mani digerito la conquista del primo giornale italiano da parte di un parvenu (per loro) che sconfisse, nel 2016, la corazzata Mediobanca/Bonomi nella presa di Rcs. Ora che Cairo deve difendersi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) C’è un, o meglio dei poteri forti, che ha gioito al verdetto del collegio arbitrale sulla vicenda-Rcs che ha di fatto respinto le accuse di Urbanosulla tentata usura del fondo Usa nella compravendita del palazzo di via Solferino, sede storica del CorriereSera. Sono quegli stessi poteri forti che non hanno mani digerito la conquista del primo giornale italiano da parte di un parvenu (per loro) che sconfisse, nel 2016, la corazzata Mediobanca/Bonomi nella presa di Rcs. Ora chedeve difendersi e ...

