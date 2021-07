Basket, Hunter positivo al controllo anti-doping: sospeso in via cautelare (Di lunedì 5 luglio 2021) Il cestista Vincent Shamara Hunter, tesserato FIP, è stato sospeso in via cautelare dalla prima sezione del Tna, dopo aver accolto dell’istanza proposta dalla procura nazionale antidoping. A seguito di un controllo disposto da NADO Italia, in occasione di gara-4 della finale play-off tra Virtus Bologna e Armani Milano svoltasi a Bologna l’11 giugno 2021, il giocatore è risultato positivo alla sostanza Carboxy THC. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Il cestista Vincent Shamara, tesserato FIP, è statoin viadalla prima sezione del Tna, dopo aver accolto dell’istanza proposta dalla procura nazionale. A seguito di undisposto da NADO Italia, in occasione di gara-4 della finale play-off tra Virtus Bologna e Armani Milano svoltasi a Bologna l’11 giugno 2021, il giocatore è risultatoalla sostanza Carboxy THC. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Basket, #Hunter positivo al controllo anti-doping: sospeso in via cautelare - Agente004B : Anime preferito: -Attack On Titan -My Hero Academia -Sword Art Online -The Seven Deadly Sins -Tokyo Ghoul -Haik… - BasketCity_net : - 1000Cuori : ?? Virtus Segafredo: ufficiale il rinnovo di Vince Hunter ?? - DaRonz82 : Dopo Weems anche Hunter rinnova con la Virtus @bologna_sport -