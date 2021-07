Ufficiale | Soto al Porto in prestito dal Norwich

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 4 luglio 2021) L’attaccante americano (con doppia nazionalità cilena) Sebastianè del, che ha prelevato il classe 2000 dalinfino al prossimo 30 giugno. Inizialmente dovrebbe essere aggregato alla seconda squadra. Sebastianhas completed a loan move to Primeira Liga side FCfor the 2021-2022 season. Best of luck, Seb! —City FC (@CityFC) July 3, 2021 Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.