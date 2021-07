Sonego: 'Non vedo l'ora di affrontare Federer a Wimbledon' (Di domenica 4 luglio 2021) Lorenzo Sonego si è allenato con l'amico Matteo Berrettini nella Middle Sunday a Wimbledon. Saranno impegnati entrambi negli ottavi di finale, un evento che ai Championships non si verificava dal 1955,... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) Lorenzosi è allenato con l'amico Matteo Berrettini nella Middle Sunday a. Saranno impegnati entrambi negli ottavi di finale, un evento che ai Championships non si verificava dal 1955,...

