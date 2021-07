Solo Lega e Pd hanno già i nomi. M5S nel caos per la lite Conte-Grillo (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo settimane di attesa, Camera e Senato sono allineati. Mercoledì 7 luglio, a partire dalle 9,30 del mattino, inizieranno le votazioni per designare i quattro componenti del Cda della Rai eletti dal Parlamento. I dipendenti di viale Mazzini sono stati ben più rapidi, confermando un mese fa, il 7 giugno, Riccardo Laganà. Per completare il "settebello" della... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo settimane di attesa, Camera e Senato sono allineati. Mercoledì 7 luglio, a partire dalle 9,30 del mattino, inizieranno le votazioni per designare i quattro componenti del Cda della Rai eletti dal Parlamento. I dipendenti di viale Mazzini sono stati ben più rapidi, confermando un mese fa, il 7 giugno, Riccardo Laganà. Per completare il "settebello" della... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Solo Lega Meglio un compromesso che nessuna legge, dice Renzi Italia Viva e Lega hanno trovato un'intesa in Senato sugli emendamenti alla legge contro l'... Preferisco un buon compromesso a chi pensa di avere ragione solo lui ma non cambia le cose". Renzi ricorda: ...

Ddl Zan, Renzi: 'Modifiche al testo o la legge non passa' ... chi vuole affossarla trova un alibi", dice ancora Renzi: "Vedremo se la Lega si tirerà indietro. ... Preferisco un buon compromesso a chi pensa di avere ragione solo lui ma non cambia le cose".

Centrodestra, Tajani: «La Lega coi sovranisti? Si vince solo con il Ppe» ilmessaggero.it Salvini e il referendum giustizia: in un solo weekend, superate 100mila firme 100mila firme raccolte per il referendum giustizia di Salvini. I dati calcolati in Italia alle ore 17,00 di domenica 4 luglio, parlavano di oltre 100mila firme raccolte per il referendum giustizia. Si ...

La Lega vuole il tandem per Ceccarelli Offerto il posto di vice sindaco a Fratelli d’Italia, che ribadisce: "La decisione spetta a Roma, Indino resta tra i papabili" ...

