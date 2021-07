Scuola, Cts: a settembre si torna in classe con mascherine e distanze (Di domenica 4 luglio 2021) A settembre si tornerà a Scuola con la mascherina e rispettando il distanziamento. Lo ha disposto il Comitato tecnico scientifico , rispondendo a diversi quesiti del ministero dell'Istruzione per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) Asi tornerà acon la mascherina e rispettando il distanziamento. Lo ha disposto il Comitato tecnico scientifico , rispondendo a diversi quesiti del ministero dell'Istruzione per ...

