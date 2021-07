Salvini bifronte | ' Con Draghi in Italia e con Orban in Europa'

Advertising

globalistIT : - angiuoniluigi : RT @rassegnagram: #Salvini bifronte anche sulla vicenda di #SantaMariaCapuaVetere: dopo la solidarietà agli arrestati, le accuse all'ex col… - rassegnagram : #Salvini bifronte anche sulla vicenda di #SantaMariaCapuaVetere: dopo la solidarietà agli arrestati, le accuse all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini bifronte

Globalist.it

Un politico: "La critica di Letta all'alleanza sovranista mi rappresenta completamente.si è detto europeista quando doveva sostenere il governo Draghi e ha fatto poi un`inversione a 'u' sulle ...tenta il numero dopo la scissione M5S. La proposta alla Meloni stravolge tutto Voce rauca e ... spiega come dipanare la matassa Conte - Grillo, improponibile Gianodel Movimento 5 ...La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Caterina Bini: "La critica di Letta all’alleanza sovranista mi rappresenta completamente" ...Così i leghisti pugliesi appaiono come Giano bifronte: sono all’opposizione del governo di Emiliano, quindi, in condizioni ideali per alzare il tiro. Ma tale spirito conflittuale non si vede. Il parti ...