Psi: Maraio, ‘pronti a sfida per amministrative e battere destre sovraniste nel 2023’ (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “L’orizzonte politico che noi fissiamo sino da ora, con un centrosinistra largo e forte, sono le elezioni amministrative del 2021. L’obiettivo è quello di battere le destre sovraniste nel 2023 e i socialisti sono pronti a questa sfida”. Lo ha affermato il segretario del Psi, Enzo Maraio, nella sua relazione conclusiva della Conferenza programmatica del partito appena terminata a Roma, a cui hanno partecipato tutto i leader dei partiti di centrosinistra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “L’orizzonte politico che noi fissiamo sino da ora, con un centrosinistra largo e forte, sono le elezionidel 2021. L’obiettivo è quello dilenel 2023 e i socialisti sono pronti a questa”. Lo ha affermato il segretario del Psi, Enzo, nella sua relazione conclusiva della Conferenza programmatica del partito appena terminata a Roma, a cui hanno partecipato tutto i leader dei partiti di centrosinistra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

