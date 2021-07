Pippo Inzaghi | annuncio ufficiale inaspettato | la famiglia si allarga

(Di domenica 4 luglio 2021)e la compagna Angela robusti hanno utilizzato i rispettivi profili Instagram per annunciare un dolcissimo segreto.diventerà papà a 48 anni (li compirà il prossimo 9 agosto). La compagna Angela Robusti è in dolce attesa e l’è arrivato dai profili social della coppia. Sia l’allenatore che la fidanzata, con le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

e Angela Robusti: quando si sono conosciuti, la prova lockdown superata a pieni voti e la voglia di metter su famiglia 'Super' non ha bisogno di presentazioni, essendo stato uno ...Filippodiventa papà . Lo ha annunciato felice il neo allenatore del Brescia , 48 anni il prossimo 9 ...mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo - ha scrittosu ...Dopo la retrocessione con il Benevento, e dopo essere stato ingaggiato dal Brescia come nuovo allenatore, per Pippo Inzaghi c’è un’altra novità: sta per diventare padre. L’ex attaccante del Milan ha ...L'annuncio è arrivato dai rispettivi profili Instagram: "Ti aspettiamo ometto del nostro cuore. Siamo già pazzi di te" ...