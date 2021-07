Mondiale F1, classifica Piloti: Verstappen allunga ancora (Di domenica 4 luglio 2021) Con la vittoria nel GP d'Austira , ma soprattuto grazie a un Hamilton giù dal podio, Max Verstappen allunga nella classifica Mondiale e va a +32 sul 7 volte Campione del Mondo. classifica Piloti Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021) Con la vittoria nel GP d'Austira , ma soprattuto grazie a un Hamilton giù dal podio, Maxnellae va a +32 sul 7 volte Campione del Mondo.

burroesugo_ : RT @occhidigian: Ma voi avete capito PRIMI IN CLASSIFICA MONDIALE CON UNA COVER DI QUATTRO ANNI FA MA CHI SE NON LORO C H I - SioliAnastasia : RT @evvovemio: no vabbè beggin prima nella classifica mondiale - mursili13 : @AJG_Official Questo conferma che l'Italia è al 77mo posto nella classifica mondiale delle competenze STEM (prima del Nicaragua) - dybala113458204 : qui per ricordarvi che lando norris é quarto nella classifica dei piloti per il mondiale con tre punti di differenza con il terzo ???? - newsautoit : ?? ???? #F1 Vittoria sconta della #RedBull #AustrianGP con #Verstappen, che vola nel #Mondiale di #F1. Segnali di risp… -