Love is in the Air Anticipazioni 5 luglio 2021: Serkan ammanetta Eda e la rapisce! (Di domenica 4 luglio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 5 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan vuole riconquistare la fiducia di Eda ma per farlo è costretto ad ammanettarla. Leggi su comingsoon (Di domenica 4 luglio 2021) Scopriamo lediis in the Air per la puntata del 5. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5,vuole riconquistare la fiducia di Eda ma per farlo è costretto adrla.

Advertising

_weareone_love : RT @sjkjmjh: immaginate se canzoni come Dionysus dei Bts, Pretty Savage delle Blakpink, Shoot delle Itzy e The Eve degli Exo avessero degli… - TetragoniAurora : @MOONVLlGHTBAE Preferirei dare ripetute testate al muro sperando di morire il più in fretta possibile E se ci riusc… - FoolSunnie : IO MI STAVO DIMENTICANDO DI CIÒ We will meet again soon I promise ?? you are the miniest dotted with stars ???????? swee… - inomniapparatus : Recuperate le ultime due puntate che mi ero persa di love is in the air - margyxhome : - che ora non lo sei e mi dispiace. Sappi che io sono qui, noi siamo qui, anche se non ci conosci, noi siamo qui e… -