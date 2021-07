Finto tiramisù all’ananas | la ricetta

Leggi su cityroma

(Di domenica 4 luglio 2021) Chi adora i dolci non vorrebbe mai rinunciarci, ma con l’estate ormai in pieno svolgimento, abbiamo pensato al. (Foto: Pexels)L’estate è ormai esplosa e con essa il caldo, ma per chi non voglia rinunciare al dessert, qui vi proponiamo unasuper-veloce per mimare uno dei classici della cucina italiana: il. Ildestrutturato, lo potete fare con l’ananas, sia fresca che sciroppata o con le pesche nettarine, che sono di stagione. Come fare il: gli ingredienti (Foto: ...