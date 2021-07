F1 GP Austria 2021, Hamilton in difficoltà: sorpassato da Bottas e Norris (Di domenica 4 luglio 2021) Lewis Hamilton in difficoltà nel Gran Premio d’Austria 2021 di Formula 1. Il campione del mondo in carica, infatti, nel giro di poche curve viene sorpassato dal compagno di squadra Valtteri Bottas per un ordine di scuderia e dalla McLaren di Lando Norris. Il problema del britannico, con ogni probabilità, risiede negli pneumatici tant’è che è subito costretto al rientro ai box per un rapido cambio gomme. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Lewisinnel Gran Premio d’di Formula 1. Il campione del mondo in carica, infatti, nel giro di poche curve vienedal compagno di squadra Valtteriper un ordine di scuderia e dalla McLaren di Lando. Il problema del britannico, con ogni probabilità, risiede negli pneumatici tant’è che è subito costretto al rientro ai box per un rapido cambio gomme. SportFace.

