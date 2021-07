È ancora di Sangiovanni l’album più venduto in Italia (Di domenica 4 luglio 2021) La nuova classifica Fimi della settimana svela che . Il suo disco, Sangiovanni, è ancora stabile in vetta alla classifica degli album più venduti del Paese. Entrato in classifica dopo la finale di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni è stabile al primo posto da ben 7 settimane consecutive e guida anche la classifica dei singoli più ascoltati ed acquistati ma stavolta si trova “solo” al secondo posto. Al primo posta tra i singoli infatti c’è la collaborazione Mille che ha unito Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, un vero tormentone estivo al quale però Malibù di Sangiovanni non ha nulla da invidiare, e infatti ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 luglio 2021) La nuova classifica Fimi della settimana svela che . Il suo disco,, èstabile in vetta alla classifica degli album più venduti del Paese. Entrato in classifica dopo la finale di Amici di Maria De Filippi,è stabile al primo posto da ben 7 settimane consecutive e guida anche la classifica dei singoli più ascoltati ed acquistati ma stavolta si trova “solo” al secondo posto. Al primo posta tra i singoli infatti c’è la collaborazione Mille che ha unito Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, un vero tormentone estivo al quale però Malibù dinon ha nulla da invidiare, e infatti ...

Advertising

smppzz : sangiovanni é quel tipo di persona che invia più messaggi spezzettati invece che uno intero ancora una volta vinco - LauraDelBo1 : Io ancora non capisco veramente ok che é Sangiovanni che é veramente bello bravo ecc ma come si fa a non chiedere u… - T1SAN1NA : spero per voi che qualcuno mi stia registrando sangiovanni e tancredi perché io non sono ancora a casa e sto troppo avanti con il vino - 8uZw3wr5Y0TB2GV : RT @rosa851782381: @Sere41754837 Un nueve umile, un nueve che ascolta la voce del popolo, un nueve che ci rende partecipi di tutto,che ha c… - launizzo : RT @AllMusicItalia: Nuovo appuntamento con la classifica Spotify Italia che vede ancora una volta in vetta la giovane star di Amici, Sangio… -