Domenica In | Mara Venier e Teo Mammucari la lite e l' abbandono dello studio | cos' è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 luglio 2021) Si ripercorre il passato aIn. Il programma di Rai1 non solo manda in onda il meglio della stagione, ma ripropone anche latrae Teo. Ospite infatti il conduttore ha rievocato il battibecco a Tú sí que vales, il programma in onda su Canale 5. Parentesi chiusa comunque. I due - hanno ammesso - sono più amici di prima. In ogni caso laha chiesto esplicitamente alla regia di mandare in onda il filmato. Nel video la conduttrice si mostrò visibilmente innervosita dal collega che continuava a stuzzicarla: "Non è che il pubblico ti ama ...