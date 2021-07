Danimarca, Kjaer: “Mentirei se dicessi che ci basta aver raggiunto le semifinali” (Di domenica 4 luglio 2021) Il difensore del Milan e della Danimarca, Simon Kjaer, dopo la conquista della semifinale di Euro 2020, ha parlato del percorso della sua Nazionale: “Nemmeno nei miei sogni avrei potuto immaginare il supporto che abbiamo avuto in questo Europeo, dentro e fuori dal campo. Noi giocatori ce lo godiamo e ci dà delle belle sensazioni anche per la prossima partita. E’ difficile immaginare che rivivremo una cosa del genere in futuro. Il nostro obiettivo era quello di arrivare a Wembley. Mentirei se dicessi che ci basta aver raggiunto le semifinali. Ora pensiamo a ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Il difensore del Milan e della, Simon, dopo la conquista della semifinale di Euro 2020, ha parlato del percorso della sua Nazionale: “Nemmeno nei miei sogni avrei potuto immaginare il supporto che abbiamo avuto in questo Europeo, dentro e fuori dal campo. Noi giocatori ce lo godiamo e ci dà delle belle sensazioni anche per la prossima partita. E’ difficile immaginare che rivivremo una cosa del genere in futuro. Il nostro obiettivo era quello di arrivare a Wembley.seche cile. Ora pensiamo a ...

Advertising

sportface2016 : #Euro2020 | #Danimarca, le parole del capitano Simon #Kjaer - i_fierr : @LouGirardiReal Mi sa che questo soggetto tifa Danimarca solo per poter scrivere 'KJAER GAMBIONE E SGRIGNO IN VAGANSA'. Che soggetto... - MarisciaFox : RT @it_inter: #Eriksen, tifoso speciale della Danimarca, scrive ai compagni: 'Sono orgoglioso di voi' Il ct: 'Penso a Christian tutto il t… - sportli26181512 : Danimarca, Kjaer: 'Non mi accontento delle semifinali. Siamo qui con le unghie e con i denti': Simon Kjaer, difenso… - sportli26181512 : Danimarca, Kjaer: 'L'obiettivo era Wembley. Non mi accontento della semifinale': Simon Kjær, difensore classe '89 d… -