Bimbi morti a Malga Preta per il crollo della ghiacciaia, il padre: “Non si può morire così a sette anni” (Di domenica 4 luglio 2021) Il giorno dopo la tragedia di Malga Preta, dove due bambini sono morti per il crollo di una ghiacciaia, il dolore è ancora più intenso. Ha parlato il padre di una delle due giovani vittime, amici da tutta la breve vita. Altri due bambini sono stati portati in ospedale dopo l’incidente, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Nulla da fare invece per Michele e Tommaso, entrambi di 7 anni. Crolla ghiacciaia, morti due bambini: le parole del padre La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri: due bambini stavano ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 luglio 2021) Il giorno dopo la tragedia di, dove due bambini sonoper ildi una, il dolore è ancora più intenso. Ha parlato ildi una delle due giovani vittime, amici da tutta la breve vita. Altri due bambini sono stati portati in ospedale dopo l’incidente, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Nulla da fare invece per Michele e Tommaso, entrambi di 7. Crolladue bambini: le parole delLa notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri: due bambini stavano ...

Advertising

fanpage : Mentre gli adulti erano impegnati a preparare il pic-nic, i 4 bimbi si sarebbero allontanati, arrampicandosi sul te… - infoitinterno : Bimbi morti in crollo ghiacciaia, il dolore del papà: “Michele e Tommaso erano inseparabili” - Ad10000follower : Bimbi morti in crollo ghiacciaia, il dolore del papà: “Michele e Tommaso erano inseparabili” - magudado : @Claudio52330251 @50GENNY @LaSkilly @MSF_ITALIA E tutti coloro che sono, preventivamente, in 'carcere' nei CPR? Son… - lightmoon972 : RT @fanpage: Mentre gli adulti erano impegnati a preparare il pic-nic, i 4 bimbi si sarebbero allontanati, arrampicandosi sul tetto dell'an… -