Bezos lascia Amazon e va nello spazio

(Di domenica 4 luglio 2021) Ultimo giorno per Jeffalla guida di. Domani il suo braccio destro, Andy Jassy, che finora guidava l’attività cloud computingWeb Services, diventerà Ceo del colosso statunitense., il cui patrimonio è stimato intorno ai 200 miliardi di dollari, resterà presidente esecutivo del gruppo, nato 27 anni, in un garage di Seattle, il 5 luglio del 1994. Ora per il fondatore di, 57 anni, arriva un’altra sfida, quella dello. Il 20 luglio prossimo, infatti,effettuerà il primo volo, con la navicella New Shepard, della sua società ...

Tutto è iniziato nel garage di Jeff, che si occupava personalmente dei pacchi, e ora Amazon vale più di 1.700 miliardi di dollari in Borsa e nel 2020 ha generato un fatturato di 386 miliardi di ...Ma l'eccentrico multimiliardario nonil colosso delle vendite online che ha creato e con cui ha sfondato: Amazon sarà affidata da domani alla guida di Andy R. Jassy per il qualenutre ...Ora per il fondatore di Amazon, 57 anni, arriva un'altra sfida, quella dello spazio. Il 20 luglio prossimo, infatti, Bezos effettuerà il primo volo, con la navicella New Shepard, della sua società spa ...Pronto per salpare con la Blue Origin alla volta dello spazio, il miliardario resta comunque presidente esecutivo ...