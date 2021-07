Barella, Verratti e Insigne, 'piccoletti' a chi? I giganti dell'Italia sono loro (Di domenica 4 luglio 2021) Era uno dei timori che ci avevano accompagnato fino alla vigilia. Non paura: quella non l'abbiamo mai avuta. Ma qualche timore sì, era comprensibile. C'era quello per Lukaku. Quello per De Bruyne. E ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 luglio 2021) Era uno dei timori che ci avevano accompagnato fino alla vigilia. Non paura: quella non l'abbiamo mai avuta. Ma qualche timore sì, era comprensibile. C'era quello per Lukaku. Quello per De Bruyne. E ...

Advertising

IFTVofficial : Italy’s Probable XI vs Belgium ???? Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verra… - MailSport : #ITA XI: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insig… - aagulla_espn : No juega Chiellini, Acerbi le gana a Bastoni y Verratti deja en el banco a Locatelli: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonuc… - TheMattDP10 : @Giusepp90119881 Sentiamo, perché lo dovrebbe vincere? Al Chelsea è stato TRAINATO da Kante a centrocampo e in nazi… - m_morsi21 : RT @Gazzetta_it: Barella, Verratti e Insigne, “piccoletti” a chi? I giganti di Italia-Belgio sono loro -