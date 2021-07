Argentina, Messi: “Record di Pelè? Mi interessa arrivare in finale” (Di domenica 4 luglio 2021) “E’ stata una partita molto dura, sapevamo delle difficoltà dell’Ecuador, è una squadra molto insidiosa con giocatori veloci, forti fisicamente, giovani. Si è combattuto fino a quando non abbiamo trovato il gol. L’obiettivo era quello di essere tra le prime quattro”. Queste le parole di Lionel Messi in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Argentina contro l’Ecuador ai quarti di finale della Copa America 2021: “Il Record di gol di Pelé? I premi individuali sono secondari. Siamo qui per altro, per congratularci con il gruppo per il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo un obiettivo e lotteremo per questo. La Colombia ha ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) “E’ stata una partita molto dura, sapevamo delle difficoltà dell’Ecuador, è una squadra molto insidiosa con giocatori veloci, forti fisicamente, giovani. Si è combattuto fino a quando non abbiamo trovato il gol. L’obiettivo era quello di essere tra le prime quattro”. Queste le parole di Lionelin conferenza stampa dopo la vittoria dell’contro l’Ecuador ai quarti didella Copa America 2021: “Ildi gol di Pelé? I premi individuali sono secondari. Siamo qui per altro, per congratularci con il gruppo per il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo un obiettivo e lotteremo per questo. La Colombia ha ...

Advertising

desimpedidos : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! LIONEL MESSI! - toisports : Lionel Messi stars as Argentina set up Colombia Copa America semi-final READ: - GazetteNGR : Messi masterclass eases Argentina into Copa America semifinals - MarcoReNer_azz : C’è Messi e quindi il 10 x Lautaro è irraggiungibile. E allora che numero sceglie? Il 22 del Principe, il 22 del 22… - doppiam79 : @Ale18727291 @Francalidia4 Quindi fanno un miracolo vincendo l'Europeo e la nations league perché hanno un fenomeno… -