Alba Parietti | «Ho salvato la biblioteca personale di Lev Tolstoj Servivano 15 milioni | li misi io»

(Di domenica 4 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista. Il 2 luglio ha compiuto 60 anni, ma dice di sentirsene «Trenta». Li ripercorre attraverso delle immagini. Da adolescente si descrive così: «Sono una ragazzina bella, ma inconsapevole. Ho i capelli lunghi e scompigliati, piaccio a tutti i maschi. Sono uno strano animale aggressivo, spudorata, e racconto un sacco di balle: una è che ho fatto una puntura contro il dolore, la mia amica Patrizia Perrone mi tira i pizzicotti e io resisto anche se soffro; un’altra è che ho un’amica che vive in Francia e fa una vita meravigliosa, quella che vorrei per me». Poi gli anni Ottanta, l’incontro con I Gatti di Vicolo ...

, quanti se ne sente? "Trenta". Sono 60. Ripercorriamoli per immagini. Ne scelga una per l'infanzia. "Via Buttigliera 5, a Torino. Sono sul balcone che aspetto mio padre dal lavoro. Lo ...Ho lavorato con molte personalità che col tempo si sono allontanate dal mestiere, comee Piero Chiambretti. E poi? Sono andato a Tele Subalpina, fino a quando non ho cominciato a ...L’opinionista: «Ho compiuto 60 anni, me ne sento 30». Il dolore: «Con la morte dei miei genitori e di Giuseppe Lanza di Scalea ho perso la famiglia. Le cose di cui vado più fiera? Galagoal, Macao e Gr ...Alba Parietti compie 60 anni e si regala una nuova esperienza in tv, partecipando a settembre a Tale e Quale Show. Nata il 2 luglio 1961 e figlia di un partigiano, prende il nome della prima città pie ...