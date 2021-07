Wimbledon 2021, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego riportano due italiani agli ottavi dopo 66 anni! (Di sabato 3 luglio 2021) Le possibilità c’erano e i nostri “eroi” non hanno deluso. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si sono qualificati agli ottavi di finale di Wimbledon realizzando un’impresa storica per l’Italia: mai nell’Era Open (1968) due tennisti italiani si erano qualificati nella stessa edizione al quarto turno nel Tempio del tennis. Il Bel Paese aveva avuto due rappresentanti agli ottavi nel 1949 con Rolando Del Bello e Gianni Cucelli e nel 1955 con Beppe Merlo e Nicola Pietrangeli. Sono trascorsi dunque 66 anni dall’ultima volta e ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Le possibilità c’erano e i nostri “eroi” non hanno deluso.si sono qualificatidi finale direalizzando un’impresa storica per l’Italia: mai nell’Era Open (1968) due tennistisi erano qualificati nella stessa edizione al quarto turno nel Tempio del tennis. Il Bel Paese aveva avuto due rappresentantinel 1949 con Rolando Del Bello e Gianni Cucelli e nel 1955 con Beppe Merlo e Nicola Pietrangeli. Sono trascorsi dunque 66 anni dall’ultima volta e ...

