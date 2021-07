Uomini e Donne, ex cavaliere a Temptation Island? C’è la sua candidatura (Di sabato 3 luglio 2021) Noto cavaliere di Uomini e Donne lancia la sua candidatura a Temptation Isaland: il reality giusto per mettersi alla prova A distanza di tre anni uno dei protagonisti presenti nel parterre di Uomini e Donne Over ancora non è riuscito a trovare la sua anima gemella. Parliamo dell’imprenditore napoletano Armando Incarnato il quale è stato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Notodilancia la suaIsaland: il reality giusto per mettersi alla prova A distanza di tre anni uno dei protagonisti presenti nel parterre diOver ancora non è riuscito a trovare la sua anima gemella. Parliamo dell’imprenditore napoletano Armando Incarnato il quale è stato L'articolo proviene da Inews.it.

