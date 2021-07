Ue | Fontana Lega | ‘telefonata con Giorgetti | piena sintonia su obiettivi partito’**

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Noi lavoriamo per crescere e far prosperare l’Europa sulla base di valori comuni: questo è il faro che ci guida. È chiaro che questisiano i medesimi per tutti i leghisti –compreso – che mi ha espressodi intenti nella telefonata che abbiamo avuto oggi”. Lo rende noto Lorenzo, parlamentare e responsabile Esteri della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.