Ucraina, soldatesse alla parata ma con i tacchi. Pioggia di proteste (Di sabato 3 luglio 2021) soldatesse che si esercitano per la parata militare , ma indossando i tacchi . Succede in Ucraina , dove il governo è stato travolto da critiche e proteste per la bizzarra decisione di sostituire i ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 luglio 2021)che si esercitano per lamilitare , ma indossando i. Succede in, dove il governo è stato travolto da critiche eper la bizzarra decisione di sostituire i ...

Advertising

Tg3web : Ucraina, per la festa nazionale soldatesse costrette a sfilare con i tacchi, l'ira delle parlamentari: Umiliate mi… - GraziaAmelia : RT @Agenzia_Ansa: Soldatesse ucraine con i tacchi, al posto dei tradizionali stivali, si esercitano per una parata militare. Il ministero d… - occhio_notizie : Scarpe col tacco al posto degli stivali: le soldatesse umiliate alla parata militare - FelixPistor : RT @Agenzia_Ansa: Soldatesse ucraine con i tacchi, al posto dei tradizionali stivali, si esercitano per una parata militare. Il ministero d… - fisco24_info : Ucraina: soldatesse con i tacchi alle prove di parata, polemica: Critiche da Parlamento e social per 'idea idiota e… -