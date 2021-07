Ucraina, donne soldate marciano con i tacchi. Critiche al governo: «Rischiano la vita, non vanno derise» (Di sabato 3 luglio 2021) È polemica in Ucraina in vista della parata militare del prossimo 24 agosto. Pioggia di proteste dopo le immagini diffuse dal ministero della Difesa delle donne che marciano perfettamente allineate indossando scarpe a mezzo tacco. Invece dei tradizionali stivali Ucraina, donne soldato marciano con i tacchi La parata, come riporta il Guardian, è quella del mese prossimo che segnerà il 30esimo anniversario dell’indipendenza del Paese. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Le fotografie delle esercitazioni in rosa della parata, pubblicate venerdì dal ministero di Kiev, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) È polemica inin vista della parata militare del prossimo 24 agosto. Pioggia di proteste dopo le immagini diffuse dal ministero della Difesa dellecheperfettamente allineate indossando scarpe a mezzo tacco. Invece dei tradizionali stivalisoldatocon iLa parata, come riporta il Guardian, è quella del mese prossimo che segnerà il 30esimo anniversario dell’indipendenza del Paese. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Le fotografie delle esercitazioni in rosa della parata, pubblicate venerdì dal ministero di Kiev, ...

