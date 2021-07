Trust Salernitana | presentata la nuova documentazione alla Figc

Advertising

capuanogio : ?? #Salernitana, il trust proposto da #Lotito non convince la #Figc. Necessario un approfondimento perché alcune in… - SkySport : ULTIM'ORA COMUNICATO SALERNITANA: TRASFERITO CAPITALE SOCIALE A UN TRUST FINALIZZATO ALLA VENDITA DEL CLUB #SkySport #Salernitana - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La FIGC dice 'no' al trust della Salernitana per l'iscrizione al campionato 2021/2022 ?? - pianetagenoa : La Salernitana ha presentato la documentazione sul trust - - heronimo1964 : @DiMarzio Rocchi designatore e Aieje Brazov nuovo trust della Salernitana…..il wrestling è più credibile -

Ultime Notizie dalla rete : Trust Salernitana

SALERNO - La, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, ha annunciato che "in ...della documentazione per risolvere le criticità (riscontrate dalla Figc) del...... laha comunicato di aver inoltrata alla FIGC tutta la documentazione richiesta per l'accettazione del. "L'U. S.1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ...È un trust che richiedeva una rivisitazione molto profonda cosa che in termini di rassicurazioni abbiamo avuto. Aspettiamo con molta ansia questa risposta dalle due società proprietarie della ...La Salernitana ha inviato ufficialmente la documentazione utile a contestare la decisione della Federcalcio, per quanto concerne il rifiuto del trust proposto da Claudio Lotito. La questione relativa ...