Tadic: Il Milan sonda il terreno per il talento dell’Ajax (Di sabato 3 luglio 2021) C’è un nome nuovo per il centrocampo del Milan, sempre a caccia di un sostituto capace di colmare il vuoto creato dalla partenza di Hakan Cahlonoglu. Si tratta di Dusan Tadic, talentuoso trequartista dell’ Ajax, con il quale ci sarebbero già stati dei contatti. Tadic: colpo a sorpresa per il Milan? Il giocatore serbo piace tanto alla dirigenza rossonera soprattutto per la sua duttilità , essendo capace di disimpegnarsi sia sulla trequarti che da esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra. Il profilo ideale per il 4-2-3-1 di Pioli. A tutto ciò si unisce il suo feeling con la porta come testimoniano i numeri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) C’è un nome nuovo per il centrocampo del, sempre a caccia di un sostituto capace di colmare il vuoto creato dalla partenza di Hakan Cahlonoglu. Si tratta di Dusan, talentuoso trequartista dell’ Ajax, con il quale ci sarebbero già stati dei contatti.: colpo a sorpresa per il? Il giocatore serbo piace tanto alla dirigenza rossonera soprattutto per la sua duttilità , essendo capace di disimpegnarsi sia sulla trequarti che da esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra. Il profilo ideale per il 4-2-3-1 di Pioli. A tutto ciò si unisce il suo feeling con la porta come testimoniano i numeri ...

