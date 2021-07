Sonego raggiunge Berrettini! Agli ottavi con vista Federer (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzo Sonego non si ferma più. Vola Agli ottavi di finale a Wimbledon e adesso deve solo mettersi seduto a vedere il match del suo prossimo avversario. Che potrebbe essere Roger Federer qualora ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzonon si ferma più. Voladi finale a Wimbledon e adesso deve solo mettersi seduto a vedere il match del suo prossimo avversario. Che potrebbe essere Rogerqualora ...

Capdocj : E Lorenzo #Sonego raggiunge Matteo #Berrettini negli ottavi di #Wimbledon2021 - na2_de : RT @AlanIlMagi: Anche #Sonego raggiunge gli ottavi di #Wimbledon Battuto #Duckworth in 3 set. #Federer o #Norrie al prossimo turno - AlanIlMagi : Anche #Sonego raggiunge gli ottavi di #Wimbledon Battuto #Duckworth in 3 set. #Federer o #Norrie al prossimo turno - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: L'urlo di Lorenzo! Sonego batte Galan 46 63 76 61 e per la 2^ volta in carriera raggiunge il 3° turno in uno Slam dopo… - arRicci83 : RT @GeorgeSpalluto: L'urlo di Lorenzo! Sonego batte Galan 46 63 76 61 e per la 2^ volta in carriera raggiunge il 3° turno in uno Slam dopo… -