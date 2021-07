SKY – Napoli-Emerson Palmieri, De Laurentiis propone due formule al Chelsea. Spalletti lo vuole in azzurro (Di sabato 3 luglio 2021) Il Napoli insiste Emerson Palmieri, il terzino del Chelsea è il primo nome nella lista degli azzurri. Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky Sport, ha riportato le ultime sulla trattativa. Durante la trasmissione Grand Hotel Calciomercato il giornalista ha rivelato la strategia del Napoli per arrivare al terzino del Chelsea: Napoli, SPALETTI vuole Emerson Palmieri “Fra i nomi più caldi di questa prima parte di calciomercato estivo, c’è sicuramente Emerson Palmieri, esterno ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 luglio 2021) Ilinsiste, il terzino delè il primo nome nella lista degli azzurri. Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky Sport, ha riportato le ultime sulla trattativa. Durante la trasmissione Grand Hotel Calciomercato il giornalista ha rivelato la strategia delper arrivare al terzino del, SPALETTI“Fra i nomi più caldi di questa prima parte di calciomercato estivo, c’è sicuramente, esterno ...

