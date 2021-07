Siamo pronti a gestire la pandemia nella normalità?

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 luglio 2021) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art 32 cost). Ma in che stato di salute versa il nostro paese? Potrebbe stare meglio, in effetti. In questi ultimi tempi, coi numeri che ci dicono che molte persone non intendono farsi vaccinare – e come già detto in precedenza non si tratta necessariamente di no vax, ma di persone che per diversi motivi temono l’inoculazione – si sta ricominciando a sentir parlare di rendere obbligatori i vaccini; sull’obbligatorietà mi sono espressa a favore ...