Scandalo Vaticano. Il cardinal Becciu e altri nove andranno a processo per l’affare del palazzo di Sloane Avenue a Londra (Di sabato 3 luglio 2021) Il Presidente del Tribunale Vaticano ha disposto la citazione a giudizio degli imputati nell’ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra. Il processo avrà inizio all’udienza del prossimo 27 luglio. La richiesta di citazione a giudizio è stata presentata nei giorni scorsi dall’Ufficio del Promotore di Giustizia, nelle persone del Promotore Gian Piero Milano, dell’Aggiunto Alessandro Diddi e dell’Applicato Gianluca Perone e riguarda personale ecclesiastico e laico della Segreteria di Stato e figure apicali dell’allora Autorità di Informazione Finanziaria, nonché personaggi esterni, attivi nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Il Presidente del Tribunaleha disposto la citazione a giudizio degli imputati nell’ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a. Ilavrà inizio all’udienza del prossimo 27 luglio. La richiesta di citazione a giudizio è stata presentata nei giorni scorsi dall’Ufficio del Promotore di Giustizia, nelle persone del Promotore Gian Piero Milano, dell’Aggiunto Alessandro Diddi e dell’Applicato Gianluca Perone e riguarda personale ecclesiastico e laico della Segreteria di Stato e figure apicali dell’allora Autorità di Informazione Finanziaria, nonché personaggi esterni, attivi nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Vaticano Immobile a Londra, il cardinale Becciu a processo in Vaticano con altri otto ... ai finanzieri Gianluigi Torzi e Raffaele Mincione, il Vaticano manda a processo il 27 luglio prossimo dieci tra laici ed ecclesiastici per le inchieste partite dallo scandalo del palazzo di Sloane ...

Card. Angelo Becciu a giudizio/ Scandalo Vaticano: 'Peculato e abuso d'ufficio' ... 292 preti accusati/ I dati choc giunti in Vaticano La Santa Sede ha rilasciato una nota ufficiale relativa a tali provvedimenti, nella quale afferma che il presidente del Tribunale Vaticano ha ...

Scandalo Vaticano, cardinale Becciu a giudizio con altri 9 Adnkronos leggi le altre "Poesì" Vorrei sentire la stessa veemenza nel ribadire che l'Italia è uno "Stato laico" anche quando si parla di Islam e non solo quando si interviene contro l'ingerenza del Vaticano ... da ben prima dei ...

Vaticano: scandalo Sloane Avenue, a giudizio Becciu e altri nove (3) Le attività istruttorie sono state compiute altresì in stretta e proficua collaborazione con la Procura di Roma ed il Nucleo di ...

