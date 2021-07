Repubblica Ceca - Danimarca 1 - 2: Delaney e Dolberg regalano la semifinale ai danesi (Di sabato 3 luglio 2021) La Danimarca vince ancora e sbarca alle semifinali di Euro 2020 . La nazionale danese ha sconfitto ai quarti la Repubblica Ceca e spera di ripetere l'impresa del 1992, quando vinse gli Europei in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Lavince ancora e sbarca alle semifinali di Euro 2020 . La nazionale danese ha sconfitto ai quarti lae spera di ripetere l'impresa del 1992, quando vinse gli Europei in ...

Advertising

OptaPaolo : 5 - L'Italia ha vinto cinque partite consecutive agli Europei per la prima volta nella sua storia; nessuna squadra… - SkyTG24 : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA - SkySport : REPUBBLICA CECA-DANIMARCA 1-2 Risultato finale ? ? #Delaney (5') ? #Dolberg (42') ? #Schick (49') ? Euro 2020 - Qua… - settalese : RT @Corriere: Favola Danimarca: batte la Repubblica Ceca ed è in semifinale - Ol_Egy : RT @baffi_francesco: #EURO2020 La Danimarca elimina la Repubblica Ceca come Arabia Viva chiedeva da tempo. -