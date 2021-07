Pier Silvio Berlusconi Svela la Verità Sull’Addio di Alessia Marcuzzi! (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in qualità di rappresentante della rete del Biscione, ha deciso di rompere il silenzio e spiegare come stanno realmente le cose. Ecco tutti i dettagli! Poche ore fa sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022. Come anticipato nei giorni scorsi, per Alessia Marcuzzi non ci sarà nessun programma targato Mediaset. La dolce Pinella già ieri aveva anticipato i vertici di Cologno Monzese e comunicato la sua decisione di dire addio all’azienda dopo 25 anni di onorato servizio. Sulla questione, si è voluto esprimere ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo l’addio diMarcuzzi a Mediaset,, in qualità di rappresentante della rete del Biscione, ha deciso di rompere il silenzio e spiegare come stanno realmente le cose. Ecco tutti i dettagli! Poche ore fa sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022. Come anticipato nei giorni scorsi, perMarcuzzi non ci sarà nessun programma targato Mediaset. La dolce Pinella già ieri aveva anticipato i vertici di Cologno Monzese e comunicato la sua decisione di dire addio all’azienda dopo 25 anni di onorato servizio. Sulla questione, si è voluto esprimere ...

