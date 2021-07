Partenza sprint dell’Inghilterra: Kane sblocca subito il match contro l’Ucraina [VIDEO] (Di sabato 3 luglio 2021) Inizia con il botto il match dei quarti di finale di Euro 2021, dopo la vittoria della Danimarca contro la Repubblica Ceca in campo Ucraina e Inghilterra. La squadra di Southgate è la squadra più importante della parte inferiore del tabellone, è la favorita a raggiungere la finale. La gara contro l’Ucraina regala subito grandissime emozioni, l’Inghilterra passa subito in vantaggio. Il marcatore è Kane, l’attaccante del Tottenham si è sbloccato e per le difese avversarie sono dolori. Inizio difficilissimo per l’Ucraina che non è ancora ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 luglio 2021) Inizia con il botto ildei quarti di finale di Euro 2021, dopo la vittoria della Danimarcala Repubblica Ceca in campo Ucraina e Inghilterra. La squadra di Southgate è la squadra più importante della parte inferiore del tabellone, è la favorita a raggiungere la finale. La gararegalagrandissime emozioni, l’Inghilterra passain vantaggio. Il marcatore è, l’attaccante del Tottenham si èto e per le difese avversarie sono dolori. Inizio difficilissimo perche non è ancora ...

F3 - Austria, Sprint - Race 1: Hauger trionfa, rimpianto Nannini - FormulaPassion.it ... a una sola posizione dalla pole position per questo pomeriggio nella seconda gara sprint per effetto della griglia di partenza invertita. Davanti ha infuriato subito la battaglia tra Matteo Nannini, ...

Triathlon, XTerra 2021 a Scanno: ecco quando Dopo la partenza del tour sul Lago di Garda lo scorso 5 giugno, XTERRA torna in Italia, nel piccolo ... XTERRA Sprint " 0.75 km a nuoto + 11.03 km in bici con un dislivello di 400 m + 4.84 km di corsa ...

National Trophy, Imola: ritorno in gara con vittoria per Lorenzo Lanzi Undicesimo Eddi La Marra, penalizzato per una partenza anticipata, mentre chiude 15esimo Alex Sgroi con la Honda Althea dopo una caduta.

