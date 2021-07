“Non mi sento bene”. Matrimonio choc, Danilo si accascia davanti ai parenti e muore a 22 anni. Soccorsi inutili (Di sabato 3 luglio 2021) Tragedia a Capaccio Paestum. Erano in corso i festeggiamenti per un Matrimonio, quando Danilo D’Argenio si accascia per terra colto da un improvviso malore. Il cuore di Danilo smette di battere per sempre a soli 22 anni. Il ragazzo, originario di Avellino, muore davanti agli occhi increduli degli invitati. Un arresto cardiaco improvviso ha strappato per sempre la vita al parente degli sposi, intento a proseguire nei festeggiamenti presso il ristorante della zona. Solo 22 anni eppure Danilo viene colto dall’improvviso malore, come ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Tragedia a Capaccio Paestum. Erano in corso i festeggiamenti per un, quandoD’Argenio siper terra colto da un improvviso malore. Il cuore dismette di battere per sempre a soli 22. Il ragazzo, originario di Avellino,agli occhi increduli degli invitati. Un arresto cardiaco improvviso ha strappato per sempre la vita al parente degli sposi, intento a proseguire nei festeggiamenti presso il ristorante della zona. Solo 22eppureviene colto dall’improvviso malore, come ...

Advertising

lapoelkann_ : “Sta zitto Gigio che non sento il maestro spiegare” “Ok iniziamo… la palla ?? è fatta più o meno così” - lapoelkann_ : “Non sento bene i tifosi italiani” “Guarda il volume si alza da lì” ?????? - GassmanGassmann : L’accordo sull’agricoltura in commissione europea,NON va nella direzione necessaria. La richiesta di sostegno per a… - redthaehyung : Moots! Buongiorno..ho una domandina da farvi, ma mi vedete in tl?? Non so..mi sento molto invisibile qui.. ?????? - Emanuela_697 : RT @EIGHTSVOICE: situazioni e una fonte di stress continua, ma dalle cose che sento (e leggo, anche qui sopra) mi sembra che in pochi ne ab… -