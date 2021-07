Monte di Procida, ritrovato in mare il corpo di un 57enne: salvò due ragazzi (Di sabato 3 luglio 2021) ritrovato a Monte di Procida il corpo dell’uomo di 57 anni che salvò in mare due ragazzi: l’operazione della Guardia Costiera. L’operazione della Guardia Costiera nel napoletano (via Screenshot YouTube)Questa mattina la Guardia Costiera ha ritrovato in mare, a Monte di Procida, il corpo senza vita di Carlo Riccio. L’uomo di 57 anni è stato ritrovato senza vita dopo che era dato per disperso. Infatti il 57enne si tuffò in mare per salvare ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 luglio 2021)diildell’uomo di 57 anni cheindue: l’operazione della Guardia Costiera. L’operazione della Guardia Costiera nel napoletano (via Screenshot YouTube)Questa mattina la Guardia Costiera hain, adi, ilsenza vita di Carlo Riccio. L’uomo di 57 anni è statosenza vita dopo che era dato per disperso. Infatti ilsi tuffò inper salvare ...

