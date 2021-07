Meglio le nonne analfabete dei No vax con la laurea (Di sabato 3 luglio 2021) Santa Rita, mi ha commosso vedere Francesco Figliuolo inginocchiarsi a Cascia, davanti al tuo corpo, e dunque affidarti la campagna vaccinale. Purtroppo però tale gesto sembra confermare il sospetto che l’immunità di gregge sia nel novero delle cose impossibili: statistiche a parte, continuo a incontrare persone che il vaccino non l’hanno fatto e non lo vogliono fare, no e poi no. E magari sono persone che bevono o che si drogano o che si impasticcano: nelle loro vene entra di tutto tranne i 30 microgrammi di Rna immunizzante. Santa Rita, dopo aver visto Figliuolo pregarti ho pensato ai nostri comuni avi lucani: cosa avrebbero dato per avere dei vaccini! Ho pensato in particolare alle ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Santa Rita, mi ha commosso vedere Francesco Figliuolo inginocchiarsi a Cascia, davanti al tuo corpo, e dunque affidarti la campagna vaccinale. Purtroppo però tale gesto sembra confermare il sospetto che l’immunità di gregge sia nel novero delle cose impossibili: statistiche a parte, continuo a incontrare persone che il vaccino non l’hanno fatto e non lo vogliono fare, no e poi no. E magari sono persone che bevono o che si drogano o che si impasticcano: nelle loro vene entra di tutto tranne i 30 microgrammi di Rna immunizzante. Santa Rita, dopo aver visto Figliuolo pregarti ho pensato ai nostri comuni avi lucani: cosa avrebbero dato per avere dei vaccini! Ho pensato in particolare alle ...

