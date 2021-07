Mario Rui-Galatasaray, operazione in stand-by: la situazione (Di sabato 3 luglio 2021) In questi ultimi giorni il Napoli è al lavoro per affidare a Luciano Spalletti una rosa molto competitiva in vista della prossima stagione dove sono previste anche delle cessioni. Per l'out mancino il Napoli sta puntando forte Emerson Palmieri, profilo conosciuto al mister che ne avrebbe fatto espressa richiesta al patron azzurro, in vista anche della possibile uscita che ci sarebbe potuta essere su quella fascia dopo l'offerta di 5 milioni di euro del Galatasaray per Mario Rui. La trattativa però è stata congelata dalla stessa società turca che ora mette in stand-by l'operazione, nei prossimi giorni si capiranno ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 luglio 2021) In questi ultimi giorni il Napoli è al lavoro per affidare a Luciano Spalletti una rosa molto competitiva in vista della prossima stagione dove sono previste anche delle cessioni. Per l'out mancino il Napoli sta puntando forte Emerson Palmieri, profilo conosciuto al mister che ne avrebbe fatto espressa richiesta al patron azzurro, in vista anche della possibile uscita che ci sarebbe potuta essere su quella fascia dopo l'offerta di 5 milioni di euro delperRui. La trattativa però è stata congelata dalla stessa società turca che ora mette in-by l', nei prossimi giorni si capiranno ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, offerta in vista da 5/6 milioni del #Galatasaray per #MarioRui - sportli26181512 : Napoli, le certezze di #Spalletti e il sacrificio di #Fabian Ruiz: Lo spagnolo è il principale indiziato per la ces… - _SiGonfiaLaRete : L'arrivo di #EmersonPalmieri potrebbe essere legato al futuro di Mario Rui - SiamoPartenopei : Cdm - Mario Rui-Galatasaray, la trattativa s'è raffreddata: la situazione - SiamoPartenopei : CdM - Frenata per Mario Rui al Galatasaray, l'affare si è raffreddato: le ultime -