Mantova, agguato con mazze da baseball in un parcheggio: due giovani in gravi condizioni

Accerchiati e colpiti con mazze da baseball e spranghe di ferro nel parcheggio di un centro commerciale La Favorita alle porte di Mantova. Un agguato, forse per un regolamento di conti, ha ridotto in fin di vita due giovani, Pierfrancesco Ferrari, 35 anni, residente in un comune a pochi chilometri dalla città, e il 23enne Atilio Ndrekai, anche lui residente nell'hinterland Mantovano. Sono entrambi ricoverati in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Carlo Poma: il giovane albanese sarebbe in pericolo di vita,

