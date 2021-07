Luisa Anna Monti di Uomini e Donne sul tumore: “Non trattatemi da malata, non mollerò” (Di sabato 3 luglio 2021) Luisa Anna Monti sta affrontando con grande coraggio l’orribile momento che sta vivendo. L’ex Dama di Uomini e Donne ha scoperto di avere un tumore, un carcinoma maligno al seno, e dovrà essere sottoposta a un’operazione, ma non vuole in alcun modo arrendersi, come ha spiegato in un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Consapevolezza. Lotta. Rinascita… La prevenzione è tutto! Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno ad un incubo. La paura c’è, ma guai a lasciarsi andare. Non sono malata né voglio essere trattata tale. Ho solo un problema ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021)sta affrontando con grande coraggio l’orribile momento che sta vivendo. L’ex Dama diha scoperto di avere un, un carcinoma maligno al seno, e dovrà essere sottoposta a un’operazione, ma non vuole in alcun modo arrendersi, come ha spiegato in un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Consapevolezza. Lotta. Rinascita… La prevenzione è tutto! Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno ad un incubo. La paura c’è, ma guai a lasciarsi andare. Non sononé voglio essere trattata tale. Ho solo un problema ...

